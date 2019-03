Com casaco verde deslumbrante, Kate Middleton se derrete por cão fofo

Em celebração ao Dia de São Patrício, neste domingo (17), a Família Real Britânica foi representada pelo Príncipe William e por Kate Middleton durante a tradicional parada festiva em Londres, no Reino Unido. Com muita cerveja e whisky, a data do padroeiro da Irlanda é carregada de simbolismos e protocolos da realeza.



Em homenagem à Guarda da Irlanda, o casal real visitou o 1º Batalhão em Cavalry Barracks para a tradicional entrega de trevos para os soldados irlandeses. Nos últimos anos, a Duquesa de Cambridge ficou encarregada em distribuir flores ao exército e chamou a atenção pelos looks sempre maravilhosos que vestiu nos eventos.

Na parada deste ano, Kate usou o clássico verde, que também é sua cor favorita, em um elegante e personalizado casaco abotoado de Alexander McQueen. O visual, mais contido que em outras comemorações de São Patrício, combinou ainda luvas pretas e um chapéu floral. A duquesa calçou Gianvito Rossi e usou o tradicional broche de trevo dourado.

Com um modelito novinho e muito bem trabalhado, a duquesa estava seguindo com todos os protocolos perfeitamente até que… surgiu um rabinho abanando para ela. Não temos provas, mas um “Iti malia” deve ter passado na cabeça de Kate naquele instante e, claro, ela não resistiu em fazer um delicioso cafuné no doguinho.

O cão, que está sob a guarda dos soldados irlandeses, é da raça Wolfhoung e se chama Domhnall. Assim como seus tutores, o animalzinho também foi recebido com flores e carregava um punhado de trevos preso em sua coleira, além de vestir um elegante uniforme vermelho.