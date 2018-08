Com cintura baixa, Isis Valverde cria look chique e moderno

A polêmica cintura baixa já há um tempo ensaia uma volta para o mundo da moda. Lá fora, as embaixadoras não-oficiais são Kendall Jenner, Gigi e Bella Hadid. Por aqui, a tendência apareceu de forma mais tímida, mas, aos poucos, começa a ganhar a adesão de algumas celebridades, como Isis Valverde.

Grávida de sete meses e mais fashionista do que nunca, a atriz global resolveu lançar mão da trend em um evento de moda, em São Paulo. Para a ocasião, ela usou um look Dior da coleção de inverno 2018/2019 da cabeça aos pés.

A produção, que poderia cair na cafonice por causa do cós baixo, ficou chique por causa da padronagem xadrez bem anos 1960 e do toque roqueiro da camiseta levemente estonada, que também evitou o ~efeito Patricinhas de Beverly Hills~. Mais um lookinho sucesso da parceira entre Isis e a stylist Flavia Lafer.

A gente só trocaria o escarpim por uma ankle boot.

E aí, vai apostar na cintura baixa?