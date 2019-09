Duquesa acessível! O tour real de 10 dias pelo continente africano está a todo vapor e, nesta terça-feira (24), foi dia de Meghan Markle e Príncipe Harry visitarem a praia Monwabisi Beach, na Cidade do Cabo, África do Sul. Lá, eles conheceram a ONG local “Waves for Change”, que ensina o surf como forma de empoderar jovens de comunidades carentes.

E, aparentemente, todos os looks usados pela Duquesa de Sussex nesses compromissos oficiais serão para colocar luz sob o trabalho de designers africanos.

Se ontem, ela optou por um vestido estampado da marca sustentável Mayamiko, que fabrica tecidos no Malawi e produz as peças em oficinas de costura locais, hoje, fez algo parecido ao aparecer com um calçado do tipo Huarache produzido pela Brother Vellies, marca baseada em NY que trabalha em parceria com artesãos da África do Sul, Etiópia, Marrocos e Quênia para a confecção de sapatos sustentáveis.

Além disso, como essa viagem também tem sido sobre usar produções com mais cara de vida real e dia a dia, coordenou com jaqueta jeans Madewell (que custa 120 dólares) e calça skinny da Mother Denim.

Um lookinho chique, sem esforço e bem fácil de se inspirar e copiar em casa. Manda mais, Megs!