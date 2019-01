Com look 100% nude, Meghan Markle relembra seus tempos de atriz

Meghan Markle abandonou a carreira de atriz quando decidiu se casar com o príncipe Harry, mas não é por isso que ela deixou a arte de lado. Como patrona do National Theatre (Teatro Nacional), um dos principais centros de artes cênicas do Reino Unido, ela tem a possibilidade de matar a saudade do tempo em que atuava.

Nesta quarta (30) ela fez a primeira visita ao teatro desde que ganhou o título de patrona diretamente da Rainha Elizabeth. Com um look 100% nude – vestido, blazer, sapato e bolsa – ela foi conhecer as equipes e pessoas que fazem o trabalho por trás da coxia, e entender melhor o que o National Theatre faz.

O vestido e o blazer que ela escolheu são da grife Brandon Maxwell, da coleção primavera/verão 2019. Os sapatos de salto são Aquazurra, uma das grifes queridinhas da duquesa – ela já havia usado esses sapatos em ocasiões especiais, como em um ensaio na revista Vanity Fair, em abril de 2017, e nas fotos do noivado com Harry. A clutch, muito linda e elegante, é Carolina Herrera. Ela já havia usado essa bolsa em 2018, durante o desfile e as cerimônias do Trooping the Colours.

O look, ajustado ao corpo e com saia mais soltinha, valorizou a barriguinha de grávida de Meghan, que deve dar à luz entre março e abril.