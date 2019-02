Com look deslumbrante, Lady Gaga é a mais bem-vestida do Oscar 2019

OHMYGAGA, os dias de vestidos de carne ficaram mesmo no passado! Lady Gaga, que concorre nas categorias “Canção Original” e “Melhor Atriz” pelo filme “A Star is Born” foi a última a pisar no tapete vermelho do Oscar 2019. A espera valeu a pena? Bem, esse foi o look escolhido pela artista:

Para a premiação, nada de grandes ousadias: durante toda esta temporada de premiações, a estrela fez a linha “artista séria”/ starlet hollywoodiana. Tudo muito clássico, tudo muito chique.

Seguindo nesse pensamento, não é nenhuma surpresa a escolha do belíssimo vestido preto assinado por Alexander McQueen. O styling ainda contou com luvas de couro (o único toque Gaga!) e joias da Tiffany&Co – avaliadas em cerca de 30 milhões de dólares (não deixem a Sandra Bullock ou a Sarah Paulson chegarem perto!). Gaga é poderosa, ela é riquíssima.

Ei, teve uma sensação de déjà-vu? A produção é uma homenagem à Holly Golighty, personagem eternizado por Audrey Hepburn no filme “Bonequinha de Luxo”.

Quer mais? O diamante amarelo 128 quilates e 82 facetas usado por Gaguinha, inclusive, já esteve no pescoço da própria Audrey – ela foi a última pessoa a usá-lo e essa é a primeira vez que a peça é usada em um red carpet. Uau!