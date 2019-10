Com look monocromático, Meghan Markle ensina como usar uma saia lápis

Depois de usar muitos looks repetidos e optar por peças confortáveis, como vestidos tipo camisa, Meghan Markle, nesta sexta (25), ao comparecer ao Castelo de Windsor para uma mesa redonda na qual foram discutidos temas como a igualdade de gênero, apareceu vestida seguindo aquela linha clássica da qual ela foi tão adepta no ano passado.

Ela, que ultimamente tem preferido usar os cabelos soltos, longos e ondulados, escolheu mudar bastante o penteado, e apostou em um coque banana com franja caída no rosto, bem popular nos anos 60 graças à atriz Audrey Hepburn.

Para acompanhar o cabelinho retrô, uma produção toda monocromática e boa alternativa para quem quer fugir do preto e do branco em looks escritório. Em tons de vermelho/framboesa, o trio infalível misturava saia lápis de couro, da marca BOSS, suéter com gola em V por dentro da saia e scarpins da Sarah Flint.

Já dá para montar um lookinho similar em casa, vai?

E apesar do visual ser inédito, Meghan parece ser bem fã desse modelo de saia, principalmente quando usado em combos de mesma tonalidade. Em outubro de 2018, ao visitar a cidade de Brighton junto com o príncipe Harry, a duquesa investiu em uma peça idêntica, também da BOSS, mas na cor verde. Camisa de botões na paleta militar, bolsinha arredondada e sapatos nude finalizavam a escolha.

