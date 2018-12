Com maiô divertidão, Paolla Oliveira arrasa no look versão praia

O verão está quase aí e nada melhor do que ficar com os olhos (e os bolsos!) atentos às melhores novidades de moda praia, não é mesmo?! Paolla Oliveira, atualmente de férias da TV, já começou “os trabalhos” veranescos e compartilhou no Instagram um pouquinho das escolhas fashion dela para os dias quentes.

Diferente da maioria dos brasileiros, nesta segunda-feira (03), ela curtiu uma boa praia e aproveitou para mostrar que, para ela, mar + diversão são praticamente sinônimos na hora de escolher a peça ideal.

Com estampa de poás, o body escolhido pela atriz tinha todo aquele mood antiguinho e meio sessentista até que ela tanto adora.

Criada pela brasileiríssima Feline, a peça é dupla face e, para quem gosta sempre de mudar, é possível usá-la de quatro formas diferentes.

Uma das outras formas de usar o body.

A parte de trás do body escolhido por Paolla.

Ah, para as interessadas, o body custa 240 reais e ainda não está esgotado.