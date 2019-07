Com o acessório da vez, Ariana Grande prova que é muito fã de Harry Potter

Que as tiaras são o acessório capilar do momento – e, aqui no Brasil, febre absoluta do inverno – não é novidade. E Ariana Grande, que ama uma tendencinha de moda e beleza (quem se lembra das unhas com estampa de vaca, usadas por ela e Kendall Jenner?) e não esconde de ninguém, parece estar bem feliz com o retorno delas.

Tão feliz que aproveitou o momento para, mais do que surgir no Instagram usando uma tiara, mostrar, através do acessório, todo seu amor pela saga Harry Potter – alguém aí se identifica?

Na noite de quarta (10), Ari postou uma foto em seu perfil na qual aparece ostentando um belo delineado gatinho (uma de suas marcas registradas) e uma tiara verde-esmeralda e prateada, com o brasão da Sonserina, uma das casas da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

Acessível, a tiara usada por Ariana custa apenas 8 dólares (atualmente uns 30 reais), e está à venda na loja americana Spencer’s Gifts, que infelizmente não entrega no Brasil. Além da estampa da Sonserina, outros sites, como o HalloweenCostumes.com também vendem modelos com as cores da Grifinória, Corvinal e Lufa-Lufa.

Fica a dica para marcas brasileiras criarem suas próprias versões de tiaras para as Potterheads. Você usaria?