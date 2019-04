Com o cabelo mais curto, Bruna Marquezine arrasou nos looks do Coachella

Na moda, não tem muito dessa coisa de “certo ou errado”, no fim do dia, você usa o que faz bem e sentido na sua vida. Porém, em certas ocasiões, existem, sim, algumas regrinhas veladas. Em festivais de música, por exemplo, a ordem não-oficial (mas que deveria ser real oficial) é apostar em looks confortáveis. Mesmo se a pessoa só vá para dar um “close” na área VIP, saltos nunca são uma boa ideia nesse tipo de situação.

Bruna Marquezine (com os fios beeem mais curtos!), como a profissional fashionista que é, sabe muito bem disso e, para os três últimos dias de Coachella 2019, que aconteceram no último fim de semana, na Califórnia, não decepcionou nas produções escolhidas para curtir os shows.

Leia Mais: Pela primeira vez, Kylie Jenner acerta em cheio no look do Coachella 2019

Como a festa acontece em um deserto, quem compra ingresso já sabe: vai passar calor. Por isso, nada de apostar em camada e mais camadass. Seguindo a tendência do sportswear, Bruninha acertadamente se jogou em um top branco, calça largonas dos anos 2000 e uma boa pochete.

Como a padronagem xadrez está em alta e a atriz é superligada nas trends, um lookinho com a famosa estampa Burberry da cabeça aos pés. Já queremos para ontem a mochila!

E, finalmente, a estrela guardou para o ultimo dia a montação mais interessante e fácil de se inspirar. Toda noventista, Bruna escolheu vestido camisola, cardigã oversized (lá venta muito!), óculos aviador e o acessório do momento: o coturno plataforma “Jadon”, da Dr. Martens.

Maravilhosa!