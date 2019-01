Já é possível dizer que a Meghan Markle é a grávida mais estilosa do ano? Semana passada, lotada de compromissos, a Duquesa de Sussex só deu alegrias no quesito fashionismo: seja arrasando em um look todo coloridão, seja aparecendo com algo mais minimalista ou sendo perfeita e calando a boca dos haters com paetês. Para completar quase sete dias de produções maravilhosas, na sexta-feira (18), em um almoço “secreto” com Christian Jones, novo responsável pela relação dela com a imprensa.

Ao chegar ao compromisso, que não era oficial, ela, pela primeira vez desde o casamento com o Príncipe Harry, escolheu usar jeans! E, sinceramente, deveria fazer isso mais vezes, já que estava tão chique quanto quando resolve usar vestidos caríssimos de grifes de luxo.

A peça, que era da coleção de maternidade da loja de departamentos H&M, tinha uma modelagem “boyfriend”, aquela mais larguinha e tem feito muito sucesso por aí, rasgos e lavagem vintage. O truque esperto ficou por conta das barras dobradas, não tem erro: funciona para todos e deixa o resultado final mais moderno.

Saltos bege Stuart Weitzman, que ela já usou em diversas outras ocasiões, bolsa chocolate Mulberry, óculos Victoria Beckham e casaco navy completaram a produção chiquíssima.