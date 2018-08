Com o sapato do momento, Leticia Colin monta look todo branco e sexy

Quando se trata de estilo pessoal, Leticia Colin nunca teve muito medo de se jogar nas tendências de moda do momento ou em peças, digamos, mais polêmicas – ela tem uma quedinha por ombreiras. A atriz veste mesmo a carapuça de fashionista e se arrisca para valer.

Leia Mais: Com a calça jeans do momento, Sasha Meneghel monta look chique sem esforço

Na última quarta-feira (22), por exemplo, em evento em São Paulo, ela estava especialmente inspirada no quesito look do dia. Para a ocasião, ela montou uma produção toda oitentista, mas com toques de modernidade.

–

Como destaque, ela escolheu o blazer branco levemente oversized no ombro que, acinturado, produzia quase um efeito peplum no look. Para coordenar, a artista escolheu uma legging de luxo no mesmo tom – mais 80’s impossível!

–

O toque de atualização ficou por conta do escarpim v neck, esse com o decote interno, que, veja só, foi um sucesso nos anos 1980, mas recentemente fez uma volta triunfal para os looks de street style.