Com vestido-esqueleto, Carol Trentini mostra aos gringos como se faz

O “camp”, o tema do Met Gala 2019, que acontece nesta segunda-feira (6), em NY, é sobre ser extravagante, exagerado, mas principalmente sobre não se limitar. O que significa se divertir com a moda, não ter medo do ridículo, do cafona, da ironia, do supostamente feio…

Nesse sentido, a modelo Caroline Trentini, nossa representante brasileira na festa, arrasou. Para o evento, ela agarrou para si uma das melhores criações do estilista cool Thom Browne e, de quebra, deu uma aula do que é verdadeiramente “camp”.

O vestido-esqueleto, além de ser até meio chique e provavelmente custar os olhos da cara, é irônico, é divertido, é Halloween e, acima de tudo, é camp! Ah, o melhor de tudo? Ninguém vai estar vestida como ela! a+