Com vestido poderoso, Kate Middleton é a mais bem-vestida da semana

Não teve para ninguém, a coroa (perdão pelo trocadilho!) é dela! Que a Kate Middleton é uma mulher elegante, quase todo mundo sabe, mas desta vez até ela se superou e conquistou o título de mais bem-vestida da semana!

Para o tradicional concerto Royal Variety Performance 2019, a Duquesa de Cambridge apostou em um belo look Alexander McQueen, uma das grifes favoritas dela.

O vestido, com ombros estruturados e todo em renda preta transparente, é mais um passo de Kate rumo a um estilo pessoal menos clássico e muito mais aventureiro, ousado. Ela nunca esteve tão sexy!

Para complementar a produção, brincos Erdem, beleza discreta – isso nunca vai mudar! -, e fios soltos – isso também não muda! Ah, o Príncipe William também estava lá.

O Royal Variety Performance é um evento beneficente que acontece anualmente no Palladium theatre, em Londres. Neste ano, o show contou com performances de Lewis Capaldi, Mabel, Emili Sande, e do elenco de Mary Poppins.