Combinar vermelho e cor-de-rosa foi a maior tendência de moda do Emmy 2019

O tapete roxo do Emmy Awards 2019, que aconteceu no último domingo (22), em Los Angeles, nos presenteou com algumas boas surpresas de moda: teve Viola Davis trocando os saltos por tênis, Gwendoline Christie e o look mais diferentão (e um dos mais belos!) da premiação, Zendaya lindíssima como de costume e Joey King mandando muito bem na escolha de um vestido rodado vermelho-sangue.

Além disso, deu para notar que, neste ano, as celebridades decidiram dar um tempo nas cores sóbrias, como branco e preto, e optaram por visuais em tons mais vivos, sendo que uma combinação nada óbvia acabou prevalecendo.

O duo de rosa e vermelho – tendência promissora também em produções de street style e coleções de marcas conceituadas – foi a escolha das atrizes Mandy Moore e Susan Kelechi Watson (a Rebecca e a Beth, de ‘This is Us’, respectivamente) que, com modelos de vestidos bem similares, protagonizaram um momentinho “coincidência fashion” no red carpet.

Mas não foram só elas que apostaram no combo, viu? Marisa Tomei, Zoe Kazan, Taraji P. Henson e Kendall Jenner (de maneira mais sutil) investiram igualmente na dupla de tons.

Mandy Moore vestiu um modelito Brandon Maxwell, com uma vibe meio sexy, meio retrô:

Enquanto Susan investiu nas mangas bufantes, com uma peça da Badgley Mischka ajustada ao corpo:

Marisa Tomei foi de decote um ombro só, com este longo esvoaçante da Ralph and Russo:

Já o look Gucci de Zoe Kazan, mais clássico, apresentava a mistura de tonalidades apenas no detalhe do laço grandão:

Taraji P. Henson foi com um Vera Wang fluido com capa + decote profundo:

E, por fim, teve Kendall Jenner com um modelo Richard Quinn de gola alta em látex, que ganhava cores graças à estampa floral (rosa e vermelha, lógico):

