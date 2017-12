Combine seu look de Ano-Novo com a joia perfeita

MENOS É MAIS

É antenada em moda, mas faz o tipo discreto? Aposte em um look minimalista, com cortes retos e poucos detalhes. Peças de couro, como esta saia em linha A, possuem acabamento clean e deixam o visual mais refinado. Já o corte da peça destaca a cintura, ao mesmo tempo que disfarça o quadril. A regatinha básica de tecido leve e o sapato de salto grosso em tom de rosa complementam a produção, dando um toque moderno e elegante. Finalize com os anéis geométricos da Coleção My Rose, de Life By Vivara.

ROMANTISMO EM ALTA

Pode sim: babados, laços e texturas em um único look! Para não correr o risco de exagerar, a dica é investir em peças da mesma cor, mas em diferentes tonalidades. Neste caso, o rosa garante um ar ainda mais meigo à composição! Invista na pantacourt de tecido plano, que dosa a fofurice do cropped de babados. O resultado é um visual romântico e charmoso. Para complementar, invista no mix de prata com rose que deixa o visual chique. O combo pulseira Life by Vivara com pingentes inspiradores e anéis Life My Rose, de Life by Vivara, fica um arraso!

VÁ DE CLÁSSICO

Você pode fugir do branco ou das cores neutras no Ano-Novo e manter a composição clássica. Invista em uma camisa de alfaiataria, como esta da foto com listras na vertical – um modelo atemporal, que ajuda a alongar a silhueta. Para garantir um ar moderno e levemente casual, combine com uma pantalona rose. A sandália de camurça com tira e salto fino, do mesmo tom, também aumenta a proporção do corpo. Os brincos My Rose, de Life by Vivara, feitos de topázio, dão o toque perfeito para garantir um visual pra lá de marcante.

FESTA NA PRAIA

Sua comemoração de final de ano vai começar cedo? Então aproveite o sol para brilhar ainda mais e invista em uma produção com tecidos leves. A saia longa de lurex tem uma transparência linda, que confere ar fresh ao look. Já o top cropped de malha canelada dá a leveza necessária para o momento e o ambiente. Nos pés, aposte em um tamanco de tecido tramado, de cor clara – fashion e súper em alta. Finalize com brincos com topázios da Coleção Life My Rose, de Life by Vivara.

GLAMOUR ROSA

Vestidos longos são perfeitos para aquela festa chiquérrima de final de ano. Os justos deixam o visual mais sexy. Aposte em uma sandália pesada, com plataforma e salto grosso, para modernizar o visual. Dica extra: bolsinhas pequenas são ideais para levar apenas o necessário. Se tiver alça a tiracolo, melhor ainda! Afinal, você pode ficar com as mãos livres para dançar e aproveitar a noite. Para fechar a produção com chave de ouro, escolha os elegantes brincos com correntes da Coleção My rose, de Life by Vivara.