Os looks das famosas adolescentes nos anos 2000 vs hoje em dia

Em primeiro lugar, vamos deixar algumas coisas claras: os anos 2000 eram uma várzea. Os grandes eventos não tinham exatamente um dress code e, bem, como a internet estava apenas engatinhando ninguém se preocupava tanto com o look do dia. Era jeans? Perfeito! Tinha strass? Melhor ainda. Poucas eram as pessoas com um stylist… Menos ainda eram as adolescentes com stylists, quem fazia o trabalho normalmente eram as mães dessas jovens!

Além disso, se você era uma celebridade teen, os únicos convites importantes eram para alguma premiação da MTV ou estreia de um novo desenho da Disney. Desfiles? No máximo de alguma grife beeeeeeem “X”. A moda também não tinha o papel que tem hoje, de mudar carreiras completamente. Há 15 anos, poucos eram os que sabiam da importância de um tapete vermelho, de como a forma como você se apresenta nesses lugares pode levar você para outros lugares…

Leia Mais: Deixem a Jennifer Lawrence usar o vestido que ela quiser no frio

Em 2018, tudo é diferente: se você é uma estrela em ascensão, por trás de você já existe um aparato gigantesco: assessores, maquiadores, stylists, agentes… A web mudou o jogo porque informação é poder e, desde muito cedo, todas essas garotas tem acesso e conhecem sobre tendências, sobre o que é legal. Isso já faz parte do trabalho delas.

Hoje em dia, aparecer em um programa de sucesso na TV ou em uma série da Netflix ou em um filme de verão é quase garantia certa de seguidores nas redes sociais. E o que as marcas mais procuram em jovens famosas? Os seguidores jovens delas. Então, os convites dos desfiles mais exclusivos chegam, as roupas mais incríveis chegam, as oportunidades de grandes red carpets chegam. O que elas ganham com isso? Contratos milionários, presença nas listas de mais bem vestidas, mais followers…

Leia Mais: 31 looks que você, secretamente, quis copiar nos anos 2000

Abaixo, a gente separou como algumas famosas, entre elas Rihanna, Ashley Tisdale, Hilary Duff e Raven-Simoné, se vestiam nos anos 2000 e como as estrelas teen do momento se vestem hoje. As diferenças são gritantes. Óbvio, nesses anos todos a moda mudou muito e, inclusive, reciclou muitas tendências dessa época, mas a maior mudança está no nível de profissionalismo, da postura…

Confira:

Ashley Tisdale, em 2004

Idade na época: 18 anos

Famosa por: “High School Muiscal” e “Zack & Cody: Gêmeos em Ação”

Sadie Sink, em 2018

Idade: 16 anos

Famosa por: “Stranger Things”

Hilary Duff, em 2003

Idade na época: 15 anos

Famosa por: Ela era basicamente a queridinha dos Estados Unidos nos anos 2000. Estrela de “Lizzie McGuire”, da Disney.

Rowan Blanchard, em 2018

Idade: 16 anos

Famosa por: “Riley e o Mundo”, “The Goldbergs” e “Uma Dobra no Tempo”

Raven-Symoné, em 2003

Idade na época: 17 anos

Famosa por: “As Visões da Raven”, “The Cheetah Girls”, “Kim Possible” e mais um moooonte de coisas.

Millie Bobby Brown, em 2018

Idade: 14 anos

Famosa por: “Stranger Things”

Blake Lively, em 2005

Idade na época: 17 anos

Famosa por: “Cinco Amigas e um Jeans Viajante”

Yara Shahidi, 2018

Idade: 18 anos

Famosa por: “Black‑Ish” e “Grow-Ish”

Idades na época: 17 anos

Famosas por: “Três é Demais” e “No Pique de Nova York”

Skai Jackson, em 2018

Idade: 16 anos

Famosa por: “Jessie” e “Agente K.C.”

JoJo, em 2004

Idade na época: 14 anos

Famosa por: “Too Little, Too Late”

Maddie Ziegler, em 2018

Idade: 15 anos

Famosa por: “Dance Moms” e “Chandelier”

Amanda Bynes, em 2003

Idade na época: 17 anos

Famosa por: “O Show da Amanda”, “Tudo o que uma Garota Quer” e “Ela é o Cara”

Sadie Sink, em 2017

Rihanna, em 2005

Idade na época: 17 anos

Famosa por: Ela é a Rihanna!!!

Milly Bobby Brown, em 2018

Lindsay Lohan, em 2004

Idade na época: 17 anos

Famosa por: “Operação Cupido”, “Sexta-feira Muito Louca” e “Meninas Malvadas”

Rowan Blanchard, em 2017

Hilary Duff, em 2003

Amandla Stenberg, em 2017

Idade: 19 anos

Famosa por: “Jogos Vorazes” e “Tudo e Todas as Coisas”

Ashley Olsen e Mary-Kate Olsen, em 2004

Willow Smith, em 2018

Idade: 17 anos

Famosa por: “Whip My Hair”

Lindsay Lohan, em 2003

Yara Shahidi, em 2018

Raven-Symoné, em 2001

Kiernan Shipka, em 2018

Idade: 18 anos

Famosa por: “Mad Men” e “Chilling Adventures of Sabrina”

Emma Watson, em 2007

Idade na época: 17 anos

Famosa por: “Harry Potter” e “A Bela e a Fera”

Amandla Stenberg, em 2018

Demi Lovato, em 2008

Idade na época: 15 anos

Famosa por: “Camp Rock” e “Sunny entre Estrelas”

Sophia Lillis, em 2018

Idade: 16 anos

Famosa por: “It- A Coisa”

Ashley Tisdale, em 2004

Milly Bobby Brown, em 2018

Miley Cyrus, em 2006

Idade na época: 14 anos

Famosa por: “Hannah Montana”

Maddie Ziegler, em 2017

Amanda Bynes, em 2003

Yara Shahidi, em 2018