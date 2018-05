Saiba como assistir ao Met Gala 2018 na TV e online

A primeira segunda-feira de maio significa apenas uma coisa para quem ama moda: é o dia no qual anualmente acontece, em Nova York, nos Estados Unidos, o Met Gala, também conhecido como Baile do Met. É quando celebridades, modelos, it girls, estilistas e fashionistas tiram o melhor look do closet para prestigiar a abertura da exposição do Costume Institute, departamento de moda do Metropolitan Museum.

Em 2018, a expo se chama “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”, ou, em português, “Corpos Celestiais: Moda e a Imaginação Católica” e explora a relação do catolicismo com o mundo fashion. Como acontece todos os anos, a festa possui um dress code e os convidados são orientados a segui-lo – mas não é uma obrigação. O deste ano foi chamado de “Sunday Best”, algo como, a melhor roupa de domingo, aquele lookinho incrível e arrumadinho que as pessoas guardam para “ir à missa”.

Anna Wintour, chefona da Vogue, é a organizadora e a anfitriã oficial do festão – ela divide o posto este ano com Rihanna (a grande rainha das últimas edições do Baile do Met), Amal Clooney e Donatella Versace. A festa em si, infelizmente, não conta com exibição na TV ou Live Stream, porém, existem algumas formas de acompanhar o tapete vermelho – na real, a grande atração.

Que horas começa?

Para quem quiser acompanhar, o tapete vermelho começa oficialmente a partir das 19h00, no horário de Brasília.

Como assistir ao Met Gala 2018 na TV

Para nossa alegria, o canal pago E! vai fazer a transmissão do evento. O tradicional “Ao Vivo do Tapete Vermelho” vai mostrar todos os looks dos famosos, além de trazer, claro, algumas entrevistas com os convidados. A transmissão começa às 19h30 em ponto, no horário de Brasília. Giuliana Rancic, o stylist Brad Goreski, a ex-editora da Teen Vogue Elaine Welteroth e Zanna Roberts Rassi serão os apresentadores deste ano.

Como assistir ao Met Gala 2018 na internet

Só existe uma forma: por meio dos canais da Vogue nas redes sociais. A publicação promove Live no Instagram a partir das 19h00, no horário de Brasília, mostrando todo o tapete vermelho. O Twitter e o Facebook da marca também farão atualizações em tempo real do evento.