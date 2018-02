O Carnaval está aí e, se você for atrás dos trios elétricos ou dos blocos de rua, um detalhe fará toda a diferença no seu look: a customização dos abadás. Com cortes simples ou elaborados, alguns brilhos e até sem costura, aquela camiseta meio sem graça pode ser transformada em uma peça única e lindíssima.

Selecionamos tutoriais do YouTube para você saber como fazer passo a passo a transformação das roupas. Se você já tiver habilidade com cortes, costuras e bordados, pode aproveitar as inspirações que vêm em seguida.

TUTORIAIS DE CUSTOMIZAÇÃO DE ABADÁS

Customização 3 em 1 de abadá

Aqui você aprende a customizar o abadá de três maneiras progressivas. A primeira é mais simples e básica; a segunda, um aperfeiçoamento dela com amarração; e a terceira, mais elaborada, com cortes nas costas.

Customização de abadá sem costura

Você precisará apenas de uma tesoura e criatividade. O resultado é lindinho!

Abadá customizado com correntes

Sem muitos cortes – apenas o suficiente para criar um decote bacana – e com a aplicação de correntinhas bem simples, seu abadá fica glamouroso.

2 opções em 1 vídeo: abadá ciganinha e abadá de ombro único

Apenas com costura manual, cola para tecidos e cola instantânea, você faz um abadá ciganinha (com elástico e babado na gola) ou um abadá de ombro único. Ou os dois, se tiver mais de uma festa em vista.

Abadá com franjas e brilhos, fitas ou cortes descolados

Neste vídeo são ensinados três estilos de abadás bem diferentes entre eles. O primeiro tem as queridas franjas na parte de baixo e aplicação de brilhos. No segundo, você precisará de uma fita comprida para dar um up na camiseta. E no terceiro, cortes e mais cortes deixam o abadá bem bonitão.

INSPIRAÇÕES PARA CUSTOMIZAÇÃO DE ABADÁS

Para quem já é boa de corte e costura, as fotos abaixo são inspiração pura. Analise bem cada uma, veja de que você precisará e mande ver!

Aqui tem 10 customizações de abadás; vai clicando para o lado para ver

E as próximas são inspirações individuais de abadás customizados