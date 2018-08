Confira os looks mais ousados (e fofinhos) do “Teen Choice Awards”

“Teen Choice Awards” é aquele prêmio que se você tem mais de 20 anos provavelmente vai precisar do auxílio do Google para entender quem são todas aquelas pessoas jovens e ridiculamente bonitas.

A premiação norte-americana aconteceu ontem (13), na Califórnia, e além de distribuir pranchas (o troféu deles!), por exemplo, para a “celebridade masculina mais gostosa” e para o “melhor ship da TV”, rendeu alguns looks ousados e interessantes (outros mais do mesmo).

Confira abaixo o que os jovens estão usando (ou não…)

Indiscutivelmente bonita, mas é o “Teen Choice Awards”, não é mesmo?! A gente esperava algo mais jovem, mais divertido e menos “Rainha do Baile de Formatura Turma de 1956”.

Joey King usa LeiLou

Das garotas que escolheram investir no visual gótico, a estrela de “A Barraca do Beijo” usou o mais genérico. A sandália é pesada demais e não combina com o resto da produção. Ponto positivo para as unhas azul Tiffany.

Vai investir em uma estética gótica? Vá com tudo, como fez a Katherine. Talvez, seja um visual um pouco maduro demais, mas é coerente com o estilo que ela apresenta nos tapetes vermelhos e a maquiagem está simplesmente surreal. Uma princesinha das trevas – e isso foi um elogio.

Maia Mitchell usa Mario Dice

Então, parece que o tema da noite era mesmo “garotas góticas que gostam de beber vinho no cemitério ao som de The Cure”. Brincadeiras à parte, a estrela de “Os Fosters” parecia uma prima distante e (ainda mais) fashionista da Wandinha Adamms. Um look chique e refrescante.

Será que a Kat se inspirou no visual da personagem dela em “Shadowhunters” (aliás, já assistiram? Tem na Netflix e é deliciosamente trash)? Ou será que rolou um cosplay de Julia Roberts em “Uma Linda Mulher”? De qualquer forma, a bota é incrível e é uma produção que fotografa superbem.

É um look tão esquecível que a agência de imagens confundiu ela com a Lili Reinhart, que também estava de rosa.

Nasce uma fashionista! Sabe aquele poder que a Zendaya tem de fazer coisas que tinham tudo para dar errado simplesmente clicarem? Então, Storm está indo nesse caminho: a estampa do vestido jamais iria funcionar com essa bota, mas, após alguma mágica (ou dobra no tempo? há!), tudo rolou perfeitamente. Olhos nela!

Se a gente fosse apostar no que os jovens estão de fato usando, Madelaine Petsch chegaria mais perto de vencer essa ~competição~. Isso, claro, não significa que o look é bonito – ele não é, mas, assim como Cherry Blossom, a personagem dela em “Riverdale”, Mad não entra em um jogo para perder.

Mais um cosplay de Barbie Malibu oferecido pela senhorita Lili Reinhart. Sério, essa deve ser a terceira vez que ela aposta nesse tipo de visual nos últimos tempos. Assim, é óbvio que se você sente confiança em um determinado estilo ou peça de roupa, é natural escolher essa direção, mas ela parece genuinamente gostar de moda e pode mais. Muito mais! Os sapatos não combinam com o vestido.

Não é o melhor look de Lucy Hale, mas ela já deve estar tão cansada de ter que ir ao “Teen Choice Awards” que nem se dá mais ao trabalho de surpreender. Não dá para julgá-la. O make, no entanto, está fabuloso!

Nina Dobrev usa Calvin Klein

O mesmo vale para Nina Dobrev que estava chique demais, mas ela usaria esse look para jantar em Hollywood Hills em uma terça-feira…

Cole Sprouse usa Saint Laurent

Então é isso que os jovens estão usando? A gente adoraria, mas provavelmente eles estão apostando nisso aqui:

Grant Gustin

E isso não foi um elogio! Ei, Flash, a gente sabe que você gosta desse visual geek descoladão, mas você precisa se esforçar mais no seu jogo do tapete vermelho: tem garotas que demoraram cinco horas para ficarem prontas e vão passar mais três horas sorrindo em cima de um salto 15. Melhore!

Os jovens NÃO estão usando isso.

KJ Apa

Apesar da cor não favorecer ele em nada e do look parecer um uniforme dos anos 1980, ele merece estrelinhas pelo esforço.

Troye Sivan usa Saint Laurent

Interessante, sem ser forçado e apropriado para a ocasião. Troye sabe das coisas.