Conheça e entenda o tema do Met Gala 2019: ‘Camp’

Todos os anos, na primeira segunda-feira do mês de maio, o mundo da moda se volta completamente para o Met Gala, ou Baile do Met, evento dos mais exclusivos que acontece no Metropolitan Museum Of Art, em Nova York, e reúne designers estrelados, personalidades icônicas do universo fashion e uma infinidade de celebridades.

O objetivo do Baile, além de levantar fundos para o departamento de moda do Metropolitan, é também marcar a inauguração da exposição temática que será exibida dentro do museu naquele ano. O dress code do evento, inclusive, corresponde ao mote da mostra, e os convidados têm a opção de segui-lo à risca ou não.

E, se em 2018 o Met Gala trouxe o tema “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (algo como “Corpos Celestiais: Moda e a Imaginação Católica”, em português), mostrando a ligação entre moda e as imagens adotadas pela Igreja Católica ao longo dos séculos, o Baile do Met de 2019, que rola em 06 de maio, não vai ter nada a ver com religião.

Qual o tema do Baile do Met 2019?

Baseado no ensaio “Notes On Camp”, publicado pela escritora e crítica de arte Susan Sontag em 1964 com o objetivo de analisar e descrever o comportamento e a cultura da sociedade naquela época, desta vez a temática é a chamada estética “Camp”, expressão americana sem significado exato, usada pela autora para tentar definir o amor por tudo aquilo que é extravagante, exagerado, não-natural. O termo, por incrível que pareça, faz sentido até hoje.

Peças desfiladas na coleção de Verão 2016 da grife Marc Jacobs, que fazem parte da exposição ‘Camp: Notes on Fashion’ Peças desfiladas na coleção de Verão 2016 da grife Marc Jacobs, que fazem parte da exposição ‘Camp: Notes on Fashion’

Na moda, o camp gira em torno de looks propositalmente irônicos, engraçados, fantasiosos, teatrais – e, vez ou outra, até considerados cafonas. A exposição “Camp: Notes on Fashion”, que estará aberta ao público de 09 de maio a 08 de setembro deste ano, segundo o curador-chefe do Instituto de Moda do MET Andrew Bolton, vai abrigar cerca de 200 itens de arte e moda, datados do século 17 aos dias atuais, que obedecem ao conceito “Camp”.

Mais algumas das peças que ficam expostas na mostra realizada pelo MET Mais algumas das peças que ficam expostas na mostra realizada pelo MET

Entre eles, estão peças de vestuário e acessórios, pinturas, esculturas e desenhos de designers renomados como Alexander McQueen, Rei Kawakubo, Karl Lagerfeld e o queridinho da atualidade, Virgil Abloh, diretor criativo do masculino da Louis Vuitton.

Anna Wintour, editora-chefe da Vogue norte-americana e presidente do evento, disse em uma coletiva de imprensa realizada em fevereiro passado que o conteúdo da mostra envolve de trajes da época do Rei Luís XIV da França (conhecido como Rei Sol) a figurinos usados por drag queens contemporâneas.

O irônico vestido de tule “Menos é Mais”, desfilado pela Viktor & Rolf em janeiro deste ano, é um bom exemplo da estética “Camp”, e uma das peças a serem exibidas na exposição deste ano O irônico vestido de tule “Menos é Mais”, desfilado pela Viktor & Rolf em janeiro deste ano, é um bom exemplo da estética “Camp”, e uma das peças a serem exibidas na exposição deste ano

Quais os famosos que irão ao Met Gala neste ano

Quanto às personalidades confirmadas para brilhar no red carpet do evento, que promete ser um escândalo, destacam-se os nomes de Lady Gaga, Harry Styles, Serena Williams e Alessandro Michele, diretor criativo da Gucci, que neste ano surgem como anfitriões do Met Gala. A Gucci, a propósito, é uma das marcas patrocinadoras do Baile de 2019 – ou seja, vai ter famoso usando lookinho da grife até dizer chega.

No rol das celebridades que já confirmaram presença, estão ainda Chadwick Boseman, Katy Perry, Priyanka Chopra e Nick Jonas, Blake Lively e Ryan Reynolds, Bradley Cooper, Lena Waithe, Lupita Nyong’o, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez (só para citar alguns). Rihanna, que costuma ser campeã de looks bafônicos para o Met Gala, é outra celeb aguardada, assim como as mulheres do clã Kardashian-Jenner.

Entre os estilistas esperados para dar as caras no dia do Baile, alguns exemplos são Donatella Versace, Miuccia Prada, Clare Waight Keller, Pierpaolo Piccioli e Tom Ford.

Estamos animadas!