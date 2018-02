Construíram um vestido de Lego e o resultado ficou incrível

Todo mundo já passou pela fase de ser fã de Lego alguma vez na vida, certo? Não é por menos, já que o brinquedo, que marcou a infância de muita gente por aí, é bem divertido e fácil de montar. Mas há grupos de pessoas que não levam as pecinhas somente na brincadeira, e constroem verdadeiras obras de arte com o material.

Uma delas é Brian D’Agostine, que levou quatro meses para montar um look inteiro feito com 12 mil peças de Lego. A peça foi desenvolvida para que sua esposa, Melissa D’Agostine, a usasse durante a Bricks Cascade, uma convenção que reúne todos os anos, nos Estados Unidos, amantes de Lego ao redor do mundo.

O norte-americano construi uma bolsa, um sapato e um vestido – sendo esse último o grande destaque do visual. Ele pesa cerca de três quilos, e leva o nome de “Little Block Dress” – brincando com as palavras “block”, que é como se chamam as pecinhas de Lego em inglês, e “black”, referente à cor preta que, como já era de se imaginar, é o tom do vestido.

Olha só o resultado!

O look de Melissa rendeu até tapete vermelho – olha só a menininha lá atrás querendo um igual.

O casal se divertindo na convenção.

Achou que não podia melhorar? Repare na gravata e no cinto do Brian…

…sim, são de Lego também!

E aí, teria coragem de usar um desses?