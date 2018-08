É fofura e saudosismo que você quer? Pois pega essa: a Converse anunciou uma coleção com tema Hello Kitty. Sim, tem tênis All Star com estampa da gatinha, mas não é só isso.

–

–

A linha conta ainda com camiseta, moletom com e sem capuz e… bolsas!

–

–

–

As peças são fofas e bem fieis ao estilo da gatinha japonesa, em tons de vermelho, branco, cor-de-rosa e laços, muitos laços.

Se você ficou interessada na coleção, olho no site gringo da Converse: as peças começam a ser vendidas no dia 16 de agosto.