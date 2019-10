Dakota Johnson surpreende 0 pessoas e aparece perfeita no tapete vermelho

Já faz algum tempo que Dakota Johnson vem chamando atenção por suas escolhas de moda, seja nos looks do dia chiquérrimos ou nas produções pensadas para o tapete vermelho. E no último domingo (27), para comparecer ao chamado Governor’s Ball, tradicional baile de gala organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, não foi diferente.

Uma das mais bem vestidas do evento, que aconteceu em Hollywood, na Califórnia, a atriz, que desde o ano passado conta com a ajuda da stylist Kate Young para montar os visuais dela, escolheu um conjunto formado por top cropped de alças finas e decote arredondado + saia ampla, longa e estruturada, tudo em cetim cintilante.

Ambas as peças fazem parte da coleção primavera/verão 2020 desfilada pela grife Brandon Maxwell, em setembro, durante a Semana de Moda de Nova York.

Para arrematar o visual, simples e elegante nas mesmas proporções e, inclusive, funciona como uma ótima alternativa para noivas que desejam sair do óbvio no dia do casamento, Dakota usou apenas brincos de strass, e deixou a “emoção” para a beleza.

Revisitando a mania das maquiagens monocromáticas, forte nas premiações hollywoodianas desde o comecinho deste ano, ela acertou ao colorir lábios e pálpebras em um tom de framboesa, completando a maquiagem com esfumado leve na linha d’água, blush suave e máscara de cílios preta.

Os cabelos compridos, obedecendo a uma das maiores tendências entre as famosas atualmente, soltos e ondulados finalizaram a escolha do look festivo.

Que mulher linda!