Quem assistiu a ‘Sex and the City’ (se você ainda não viu, aproveite, que os episódios entraram recentemente no serviço de streaming HBO GO), provavelmente se lembra de um episódio em particular (o de número 13, ‘Escape from New York’), da terceira temporada, em que Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte saem um pouco do caos de Nova York e viajam para Los Angeles.

Em uma das cenas mais marcantes dessa parte da história, a Carrie (vivida por Sarah Jessica Parker) aparece com um minivestido floral branco de babados, coordenado a sapatos de mesmo modelo metálico, mas em cores diferentes: no pé esquerdo, ela veste uma sandália azul e, no direito, uma cor-de-rosa.

Este lookinho aqui, ó:

–

Em junho deste ano, inclusive, alguns fãs relembraram a cena, e começaram a questionar nas redes sociais se o “truque” de estilo, nas filmagens, tinha sido intencional ou acidental. A própria Sarah respondeu à pergunta, via Instagram, nessa mesma época:

“Nós [ela e Patricia Field, figurinista do seriado] tínhamos dois pares de sandálias de tiras que eu acredito que eram da Louboutin. Pat e eu escolhemos usar uma de cada. Talvez porque as duas eram de cores deliciosas e pareciam combinar com o vestido, mas também porque nós amamos vestir cada uma delas”, escreveu em um comentário no perfil @everyoutfitonsatc.

Corta para 2019, quase 20 anos depois da cena icônica. Na quinta-feira (26), Sarah compareceu ao New York City Ballet Fall Fashion Gala, a bordo de um vestido pink volumoso de mangas bufantes, do designer americano Zac Posen.

Atenção:

–

Para combinar com a peça-obra-de-arte, Sarah “fez a Carrie” e também investiu em sandálias de cores diferentes. Com um pé em tom pink, igual ao do vestido, e o outro em um tom de amarelo-ouro, ambas as sandálias eram de sua marca própria de sapatos, a SJP Collection.

–

Aqui, mais de pertinho:

–

Para completar o visual, brincos delicados, um coque clássico no alto da cabeça e uma maquiagem esfumada com sombra azul, que funcionou muito bem em contraste com o tom rosa-choque do vestidão.

–

Ícone faz assim!

–