Depois da calcinha absorvente, marcas criam linha praia com a função

mulheres do futuro, em uma co.criação com a @ahlma.cc, lançamos uma coleção de *biquínis e maiôs absorventes*. eles foram desenvolvidos para fluxo leve e podem ser usados na praia, piscina ou cachoeira. além dessa super inovação, temos mais uma surpresa: as peças são feitas com tecidos biodegradáveis, ou seja, degradam naturalmente em até 3 anos quando colocadas em aterro sanitário. uma super evolução sustentável, já que a poliamida tradicional leva em média 50 anos! é muito amor ❤ www.pantys.com.br . fotos: @_rochajuliana @brpsmachado . modelos: @nutagws @aninhapatrocinio @mybodyeletric @jfsozifa_ @mo.nakay direção criativa: @marinazaguini @giuliabarbero_ beleza: @lauralalaina @figartur