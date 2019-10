Descalça, Kate Middleton usou o look mais lindo até agora no Paquistão

Uau! Kate Middleton, ao lado do marido príncipe William, está em tour pelo Paquistão, país que faz parte do Commonwealth, (conjunto de nações que faziam parte do império britânico), e, para esta quinta-feira (17), quarto dia da viagem, ela guardou o melhor de todos os looks (para conferir os anteriores é só clicar aqui, aqui, aqui, e aqui).

Para conhecer a Mesquita de Badshahi, uma das construções paquistanesas mais emblemáticas, a duquesa de Cambridge resolveu caminhar com os pés descalços e apostou, mais uma vez, em um Shalwar Kameez, aquela tradicional combinação de calça e túnica, ou vestido.

A produção, em um tom fantástico de azul turquesa com detalhes em dourado, é uma criação da designer local Maheen Khan e foi finalizada com um lenço de cabeça da mesma cor. Ela nunca esteve tão chique, tão singela, tão bem.

Duvida? Contra fotos, não há argumentos: