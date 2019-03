Designer cria coleção nostálgica inspirada em ‘As Meninas Superpoderosas’

Christian Cowan, jovem designer britânico queridinho de famosas como Beyoncé, Cardi B, Miley Cyrus e Lady Gaga, aproveitou o timing de seu mais recente desfile de alta-costura, marcado para acontecer na última sexta (08), Dia Internacional da Mulher, em Los Angeles, e colocou na passarela uma coleção nostálgica que, no fim das contas, tinha tudo a ver com a celebração do poder feminino.

É que para desenvolver a Christian Cowan x PowerPuff Girls, o estilista se inspirou completamente no desenho animado “As Meninas Superpoderosas”, sucesso absoluto no final dos anos 90/início dos anos 2000, que tinha Florzinha, Lindinha e Docinho como protagonistas e era exibido pelo canal fechado Cartoon Network.

Na passarela, decorada com a paleta de cores do desenho, pudemos ver uma infinidade de looks em cor-de-rosa, azul e verde – monocromáticos ou multicoloridos, em tons pastel ou neon – fazendo referência clara aos uniformes tradicionais das super-heroínas, além de visuais que remetiam a outros personagens icônicos, como a Senhorita Belo (lembra dela?) e os vilões Ele e Macaco Louco.

Além das cores já citadas, Christian completou o desfile com peças em preto, vermelho, branco e tons metálicos, com pegada lúdica e futurista.

Com casting diverso, que contou com a participação especial de Paris Hilton – e seu cachorrinho – os modelos desfilados atendiam a uma proposta bem maximalista, trazendo MUITO vinil, babados, laços, glitter, plumas e paetês, além peças com camadas em tule e terninhos brilhantes e em degradê.

Os sapatos diferentões, como as sandálias douradas e prata com saltos irregulares e os coturnos pesados com solado tratorado também chamavam atenção.

Destaque especial para o look cor-de-rosa holográfico com capa (!) e laço giga no pescoço, que remetia à receitinha usada para “criar” as Meninas Superpoderosas: açúcar, tempero e tudo o que há de bom (sem nos esquecermos do Elemento X, é claro).

Veja as peças mais interessantes – e doidinhas – da coleção:

