Nesta terça-feira (27), vai ao ar o capítulo de “Deus Salve o Rei” – novela das 19h da Globo – em que Catarina (Bruna Marquezine) se tornará a rainha de Montemor, ao se casar com Rodolfo (Johnny Massaro). Ao que tudo indica, esse será um marco na trajetória da personagem que, após o casamento, vai mudar um pouco o visual.

–

É que a vilã, antes princesa do reino de Artena, cujas cores principais são mais sóbrias – pense em tons de cinza, azul, lilás e prata – depois de ser coroada rainhade Montemor, passará a vestir cores mais fortes, como preto, vermelho, dourado e cobre.

Mariana Sued, figurinista da trama, contou, em entrevista ao Gshow, que o vestido de noiva de Catarina é a peça principal para representar essa mudança: “A gente tentou fazer um pouquinho destoando da roupa de princesa, e com algumas informações que já remetessem a Montemor. Os metais que ela usa já são dourados e a roupa já está um pouco mais esverdeada. Não está nas cores de Montemor, mas já foge um pouco daquela paleta que a gente tinha visto a Catarina de princesa o tempo todo”.

Foco no modelito noiva medieval:

–

O vestido longo, de gola alta, decote profundo e mangas compridas, foi feito com veludo nas cores verde-água e prata, o que dá um efeito espelhado ao modelo. Além do veludo, materiais como seda e bordados em pirita bruta e fios de aço – nos ombros, na gola, no colo e no cinto – também fizeram parte do figurino.

–

Para arrematar o look, foram usados a coroa de Montemor, com o símbolo da águia, além de um acessório de cabeça confeccionado com redes de metal, que tem comprimento que vai até os pés.

A partir de agora, a coroa será um acessório indispensável nas próximas produções de Catarina: “Ela passa a ter esse signo de ter uma coisa na cabeça o tempo todo para remeter à coroa, que ninguém usa o tempo todo, mas ela está sempre ali com a tiara que tem a aguiazinha de Montemor”, completa Mariana. Ah! Decotes e peças mais ousadas prometem marcar os próximos visuais da personagem nessa nova fase.