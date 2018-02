Marina Ruy Barbosa é uma princesa no novo vestido de casamento

Em “Deus Salve o Rei“, finalmente, Amália (Marina Ruy Barbosa) e Afonso (Romulo Estrela) vão se casar, de forma simples e cheios de amor. O casamento acontece na terça-feira (6), e será tão lindo que promete fazer até as pessoas com coração peludo se apaixonarem.

A cerimônia será pequena, apenas para os mais próximos, mas isso não quer dizer que o vestido de noiva será singelo. Apesar de Amália ser uma camponesa, o vestido dela é digno de uma princesa da Idade Média.

A equipe de figurinistas se esforçou para criar um vestido que se encaixasse com toda a história da novela, e merece os parabéns, pois a peça foi feita do zero em um mês, como informaram em texto enviado à imprensa.

E para quem acha que eles usaram apenas os mais finos tecidos, se enganam. A figurinista Marina Sued fez milagres com o que encontrou em brechós, para realmente entrar no clima do folhetim.

Confira o resultado:

Ela explica que o vestido foi feito com colchas compradas em brechós e tem um trabalho de macramê (técnica de tecer fios com as mãos, sem máquinas ou instrumentos) no decote e nos ombros. De acordo com ela, o véu foi feito da barra de uma rede e a tiara com flores de pano e medalhões que são porta joias de metal reformados pela equipe.

Quer mais? Ela ainda explica que ~basicamente~ o vestido inteiro foi “confeccionado, tingido, bordado e adereçado” pela equipe. Ou seja, não existe um vestido igual, ele foi pensado inteiro apenas para a camponesa.

O casório passará a sensação de um final feliz, exatamente como se espera no fim de uma novela, mas não se engane! “Logo depois algo acontece uma surpresa que muda completamente esse contexto”, conta o diretor Fabrício Mamberti.

O que será que vem pela frente para os dois?