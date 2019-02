Dicas infalíveis para acertar na produção de festa plus size

Escolher o vestido ideal para acompanhar a noiva no dia de seu casamento não é tarefa das mais fáceis, e se você é dona de um corpo mais curvilíneo, ainda mais dúvidas podem surgir na hora de compor o look. Mas acredite: não é tão difícil quanto parece. Com o tecido certo, recortes estratégicos e detalhes poderosos, o sucesso está garantido.

O primeiro passo para escolher o vestido, é conhecer seu próprio corpo. Destaque seus pontos fortes, como o colo. Por isso, decotes em V são bem-vindos. Tecidos fluidos também são melhores amigos neste momento, pois não marcam e garantem o caimento ideal.

É de extrema importância que a madrinha esteja em constante contato com a noiva, pois só assim ambas ficarão satisfeitas com o resultado, mas caso a estrela da festa deixe suas madrinhas livres para escolher o modelo e a cor do vestido, aposte peças com bom corte e prefira cores que, além de combinar com o seu tom de pele, também disfarcem as gordurinhas. Produções monocromáticas e até mesmo estampas de fundo escuro podem causar esse efeito. Mas lembre-se: o preto e o branco são expressamente proibidos.

Brilhos estão permitidos, tanto na roupa, como nos acessórios escolhidos, por isso, saiba posicioná-los para que não pesem o visual. Se optar por um máxicolar, prefira bordados mais discretos ou que fiquem longe do colo. O equilíbrio é essencial!

Nos pés, sapatos que deixam o peito do pé à mostra são perfeitos para alongar a silhueta. Prefira tons neutros, como nude. Assim, além do efeito alongado, a cor do sapato não brigará com o tom escolhido para o vestido.

Para os dias frios, as echarpes funcionam para aquecer e dar um charme a mais, o toque que faltava à produção.