Diferentão, novo modelo das Havaianas é o mais charmoso de todos

Enquanto o Sul e Sudeste do Brasil passa frio e toma chuva na cabeça, há quem já esteja sonhando com os dias de verão que vêm por aí. Uma certeza: ainda vamos suar bastante até o fim do ano. Se você não vê a hora de tirar os pés de dentro das botas e colocar os dedinhos de fora nas rasteirinhas, precisa ver o novo modelo das Havaianas. Batizado de St. Tropez, nome de um famoso balneário francês, o chinelinho é charmoso como a praia da Provence.

O diferencial do modelo é a faixa de tecido que cobre parte do peito do pé, formando uma espécie de laço. Uma boa maneira de deixar o look pós-praia mais arrumadinho, para um almoço ou um drinque ao fim da tarde. Já dá até para começar a planejar os rolês de verão.

As Havaianas St Tropez custam R$ 64,90 e estão chegando às lojas e quiosques ainda esse mês. Além da cor e estampa da foto acima, serão lançados mais três modelos.

Reservando aquela pousadinha pé na areia em 3, 2, 1…