O look para curtir o Carnaval passa por diversas etapas: escolha e customização das roupas, elaboração de uma make ótima e aqueles últimos detalhes de acessórios, como os brincos, as pulseiras e os colares. E que tal incluir nessa finalização uma bela máscara bem carnavalesca?

Caso não queira comprar uma pronta, para não correr o risco de encontrar alguém usando uma igual no bloco ou no baile, faça você mesma a sua! Selecionamos 10 tutoriais dos mais diversos tipos para você escolher a que mais lhe agrade. Mãos à obra e arrase muito!

Customização de máscara de Carnaval básica

Vamos começar da forma mais fácil: personalizando uma máscara básica, destas que encontramos em qualquer loja de artigos para festas. Você vai precisar de tinta spray, lantejoulas e/ou paetês e enfeites variados que já tenha em casa. Super fácil!

Máscara de Carnaval de cola glitter e tule

Com materiais bem simples, você faz uma máscara brilhante e com cara de sofisticada. Só precisa ter um pouquinho de paciência na hora de passar a cola glitter sobre o molde, mas o resultado final vale bem a pena.

Máscara de Carnaval de papel alumínio

No vídeo é feita uma máscara de formato bem simples, que você consegue reproduzir em casa. Tome seus próprios olhos como base para determinar o tamanho dos vazados principais e, consequentemente, a proporção do restante da máscara. O papel de fundo pode ser da cor que você quiser, e o papel alumínio dá o toque brilhante que faltava para o Carnaval.

Máscara de Carnaval de gatinha

É falado em espanhol, mas as explicações são compreensíveis – além disso, é intuitivo seguir os passos apresentados. O molde de gatinha é cortado em cartolina e, em seguida, você acrescenta todo o brilho que conseguir. Pode usar com o canudo, como sugerido, ou adaptar o tutorial e colocar uma fita ou elástico para passar por trás da cabeça. Miau!

Meia máscara de Carnaval

Com um molde super criativo, que cobre apenas a parte direita do rosto, esta máscara de Carnaval se destaca entre as que normalmente aparecem nas festas. A forma de fazer é muito parecida com a da máscara de cola glitter; é mesmo o formato que ganha pontos aqui.

Máscara de Carnaval de papel

Coloque todo seu talento das aulas de educação artística para fora, porque neste tutorial você aprenderá a fazer máscaras de Carnaval de papel pintadas com lápis de cor. Falando assim, pode parecer meio primário, mas o resultado é profissional. Pode confiar!

Máscara de Carnaval com muito brilho

O tutorial ensina várias possibilidades de decorar uma máscara de Carnaval com base de papelão e jornal (sim!) – todas envolvendo muito brilho de glitter. Tem aplicação de tinta, de tecido e também de glitter sobre glitter. Perfeitas para quem quer brilhar muito no Carnaval!

Máscaras de Carnaval de super-heróis

Está na vibe de curtir o Carnaval com looks de super-heróis? Aqui você aprende a fazer máscaras de Mulher Maravilha, Mulher Gato, Homem de Ferro, Hulk, Capitão América e Batman. Só são necessárias folhas de EVA, cola quente, tesoura e elástico.

Máscara de Carnaval de maquiagem com estêncil

Não tem materiais ou tempo de providenciá-los para fazer uma máscara? A solução pode ser criar uma máscara de Carnaval de maquiagem, com o auxílio de um estêncil artístico. O preenchimento é feito com delineador em gel colorido. Não precisa ter nenhum talento especial para maquiagem, já que o formato é definido no estêncil. Um truque e tanto, hein?

Máscara de Carnaval de crochê

Esta é para quem já tem alguma habilidade com agulhas e linhas de crochê. O tutorial ensina quais pontos – e quantos deles – devem ser usados, carreira por carreira. Fica uma máscara super criativa, sem dúvida!