Doidinho, o novo modelo de Crocs é o pesadelo de todas as mães

Ícones dos anos 2000, como o Motorola V3, Lindsay Lohan e, bem, as Crocs estão voltando com força total para a cultura pop. As polêmicas sandálias estão especialmente empenhadas em fazer barulho no mundo da moda – e principalmente na internet.

Nos últimos meses, a marca anunciou memes parcerias de peso com Balenciaga (os preços eram exorbitantes!), PLEASURES e até com o rapper Post Malone. Recentemente, foi a vez da Chinatown Market, marca de streetwear norte-americana que, acredite, faz roupas inspirada em trending topics e momentos virais da rede mundial de computadores, ter um modelo de Crocs que para chamar de seu.

E, como não poderia deixar de ser, a criação é uma doideira: o modelo é um tradicional Crocs (sem aqueles furinhos) totalmente revestido com aplicações de GRAMA ARTIFICIAL. Somente a sola e alça conservam a borracha.

Divertido, vai? Apesar de que QUALQUER mãe iria criticar o filho ou a filha que aparecesse usando um desses… “Tire essa marmota dos pés”, diria ela…

Disponível a partir do dia 24 no site da Chinatown Market, o tamanco deve custar 60 dólares (algo em torno de 220 reais) e se esgotar em poucos minutos.

É como dizem, quanto mais doidinho, maior a procura!