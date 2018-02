É hora de reconhecer o quão fabulosa Dua Lipa está nesse vestido

Se você fosse a artista solo mais indicada num mesmo ano de todos os tempos em uma das maiores premiações musicais do mundo, como você iria vestida? Bem, imagino, que como uma verdadeira vencedora, certo?! E, nesta quarta-feira (21), em Londres, foi exatamente o que fez Dua Lipa no tapete vermelho do BRIT Awards, espécie de Grammy dos britânicos.

É sério, olha isso, essa mulher, além de reescrever definitivamente as regras de relacionamentos, não brinca mesmo em serviço:

O vestido, esse sonho adolescente rosa millennial, todo trabalhado no tule é do Giambattista Valli, um dos estilistas favoritos da fada Rihanna.

E olha como ela é acessível: resolveu até sentar no chão na hora de posar para os fotógrafos…

Não tão conhecida no Brasil, a Dua vive um momento incrível lá fora e é GIGANTE no Reino Unido. Por isso, foi indicada em cinco categorias para a premiação de logo mais: Revelação, Vídeo do Ano, Álbum do Ano, Single do Ano e Melhor Cantora.

Único vestido possível para o diamante lapidado do UK.