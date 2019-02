É uma injustiça a Gisele Bündchen aparecer tão perfeita no tapete vermelho! O melhor? Além de tudo, ela é um ser humano admirável! Na última quinta-feira (21), em Los Angeles, ela foi uma das homenageadas do Hollywood For Science Gala, evento promovido pela Universidade da Califórnia para arrecadar fundos para pesquisas científicas, justamente por todo o ativismo dela na área ambiental.

Considerada pela atual ministra da Agricultura, Tereza Cristina, uma “má brasileira” por não se calar a respeito do desmatamento da Floresta Amazônica, a modelo foi receber a honraria ao lado do marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, que até ficou meio ofuscado diante de tanta maravilhosidade. Quando a top está em uma sala, não tem para ninguém: ela é a estrela.

Como não poderia deixar de ser, para o jantar beneficente, ela escolheu usar um dramático vestido branco de um ombro só com uma capa Stella McCartney, marca vegana e sustentável. Os acessórios metálicos e o cabelo Old Hollywood deram o toque de glamour final. Que mulher!