Efeito “Casa de Papel”? O macacão vermelho é a nova obsessão das famosas

Os ladrões de “A Casa de Papel”, série espanhola da Netflix sobre o roubo mais ambicioso de todos os tempos, provavelmente, já são mais lembrados pelo icônico macacão vermelho coordenado com a máscara do Salvador Dalí do que, digamos, pelo roubo mais ambicioso de todos os tempos. O quê? Não sabe do que a gente está falando?

É isso look aqui, ó:

O macacão de “A Casa de Papel” tem uma pegada mais workwear, inspirado nas roupas usadas por trabalhadores de fábricas. O macacão de “A Casa de Papel” tem uma pegada mais workwear, inspirado nas roupas usadas por trabalhadores de fábricas.

A combinação é uma delícia visual e fez um sucesso absurdo aqui no Brasil. Inspirou, inclusive, diversas fantasias no Carnaval deste ano. Coincidência ou não, o tal macacão vermelho – obviamente – em outros shapes e modelagens, caiu no gosto das famosas brasileiras.

Leia Mais: Estamos surtando com o trailer da 2ª parte de ‘A Casa de Papel’

É sério: nos últimos meses, a peça já foi usada pela Marina Ruy Barbosa, pela Giovanna Ewbank e, mais recentemente, por Giovanna Antonelli, a atriz que mais faz as tendências “pegarem” neste país.

O da Gio é da coleção-cápsula do Rodrigo Grunfeld para a Mob e é a cara dela. Decotão, detalhe dourado e calça beeem ampla.

Já o da Marina, um pouco mais fashionista, tem shape acinturado, mangas oversized e calças flare. É da Colcci.

Giovanna Ewbank optou por um modelo mais lúdico – quase lembra o famoso emoji da dançarina. Cheio de recortes e babados, o macacão também é de uma marca brasileira, da Lu Monteiro.

Três personalidades e três formas diferentes de usar praticamente a mesma peça, não é?

Giovanna Antonelli, Giovanna Ewbank e Marina Ruy Barbosa Giovanna Antonelli, Giovanna Ewbank e Marina Ruy Barbosa

E aí, quem será a próxima a investir na tendência “Casa de Papel”? Inspiração não falta!