Agora que a novela “O Outro Lado do Paraíso”, da Rede Globo, está na sua reta final, casamentos e mais casamentos prometem agitar os últimos capítulos da trama. Depois da personagem Mercedes, interpretada por Fernanda Montenegro, subir ao altar, chegou a vez de Estela (Juliana Caldas) dizer um sonoro “sim” ao realizar o sonho de se casar com o português Amaro (Pedro Carvalho).

–

O capítulo, que está previsto para ir ao ar no próximo sábado (21), mostrará Estela entrando na igreja de Pedra Santa ao som de harpas, ao lado do irmão Gael (Sergio Guizé). Acompanhada de um buquê de rosas e tulipas, a personagem subirá ao altar esbanjando felicidade, com um vestido de noiva com pegada romântica, assinado pela figurinista da novela, Ellen Milet.

–

A peça delicada, que levou dez dias para ser confeccionada desde sua concepção, tem riqueza de detalhes em renda, decote ombro a ombro, mangas 3/4, cintura bem marcada por um cinto de strass brilhante e barra soltinha, para contrastar.

Coroa, véu de tule branco e escarpins clássicos complementam o look que leva, ainda, maquiagem discreta, assim como a cor do esmalte eleito, e cabelo bagunçadinho.

–

“É um clássico, de princesa. Usamos tecidos leves e mais soltos, que não precisam de estrutura, e anáguas de renda. Este valoriza o colo e cintura, que favorece a maioria dos tipos físicos”, descreve a figurinista à Globo.

As gravações foram feitas na Capela São Gonçalo do Amarante, construída em 1625, no Camorim, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e envolveram uma equipe de peso, formada por 25 atores e 20 figurantes.