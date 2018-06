Ela foi de cueca a um dos mais importantes tapetes vermelhos da moda

A modelo Kaia Gerber é uma das queridinhas do momento. Filha da top model Cindy Crawford, uma das maiores dos anos 1990, ela, que tem apenas 16 anos, já desfilou para grandes estilistas (só em 2017, ela fez 27 desfiles em Paris!), já estampou capas de revistas, e nesta segunda (4) estreou no tapete vermelho do CFDA Awards, a principal premiação do mundo da moda.

O look que ela escolheu para a primeira vez no CFDA chamou a atenção. Ao lado do estilista Alexander Wang, ela vestiu uma camisa de modelagem grande, que deixava a barriga à mostra, e… uma cueca! Claro que tudo era assinado pelo próprio Alexander Wang, que também fez questão que ela estrelasse o desfile que fez no domingo (3).

Para arrematar o look, Kaia usou meia-calça fumê – também com o logo de Wang estampado na lateral – e sapatos de salto transparente.