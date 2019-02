Elas combinaram os looks DUAS VEZES no red carpet e arrasaram

Sabe quando você resolve sair “combinandinha” com suas melhores amigas? Foi exatamente isso o que as atrizes Elle Fanning, Nicole Kidman e Kirsten Dunst fizeram no tapete vermelho de Cannes, na França, esta semana.

Leia Mais: Elle Fanning usou o vestido ‘de unicórnio’ mais perfeito de todos

Estrelas do filme “O Estranho que Nós Amávamos”, as musas de Sofia Coppola, diretora da produção, coordenaram os looks em duas ocasiões e, obviamente, arrasaram nas duas.

Conversando com o período histórico do longa, que se passa no sul dos Estados Unidos, na época da Guerra Civil norte-americana, para a coletiva de imprensa, as três artistas escolheram peças clarinhas, no mesmo comprimento e com pegada romântica e fortes referências do século 19.

Kirsten Dunst, Nicole Kidman e Elle Fanning. Kirsten Dunst, Nicole Kidman e Elle Fanning.

Nicole e Elle optaram por vestidos Alexander McQueen que poderiam muito bem parecer datados, mas o uso inteligente dos acessórios deixou o visual das duas moderno. Enquanto Kidman arrasou na escolha do cinto rocker, Fanning se deu muito bem com as sandálias pesadonas. Kirsten, por sua vez, estava perfeita em um modelo boho da Loewe.

Kirsten Dunst, Nicole Kidman e Elle Fanning. Kirsten Dunst, Nicole Kidman e Elle Fanning.

Já mais à noite, durante a première do filme, elas continuaram na cartela de cores clarinha e escolheram novamente vestidos cheios de romantismo.

Addison Riecke, Angourie Rice, Collin Farrel, Sofia Coppola, Nicole Kidman e Elle Fanning, em Cannes. Addison Riecke, Angourie Rice, Collin Farrel, Sofia Coppola, Nicole Kidman e Elle Fanning, em Cannes.

Elle – maravilhosa – elegeu um vestido de tule lavanda da Rodarte, Kirsten usou um Schiaparelli azul e Nicole, fazendo uma homenagem aos anos 20, surgiu de Michael Kors.

Kirsten Dunst, Nicole Kidman e Elle Fanning. Kirsten Dunst, Nicole Kidman e Elle Fanning.

Melhores amigas para sempre, não?