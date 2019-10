Emilia Clarke acaba de abrir a temporada de Natal com este look brilhante

Outubro está chegando ao fim, novembro provavelmente vai voar e, quando você menos esperar, já vai estar prontíssima para o Natal. E, bem, no que depender de Emilia Clarke e seu vestido brilhante, a temporada de festas de fim de ano acaba de ser inaugurada.

Na noite de terça (29), ela compareceu à première de “Last Christmas”, sua mais nova comédia romântica natalina, na qual contracena com Henry Golding, o Nick de “Podres de Ricos”.

Para o evento, que aconteceu em Nova York, a atriz elegeu um longo de paetês Valentino em tons de roxo, que é inspiração perfeita para quem procurava por ideias de looks para festas de gala.

Brincos, unhas e sandálias davam match com a cor do vestido, que trazia alças fininhas e saia levemente plissada e rodada. No quesito beleza, Emilia repetiu o penteado usado no Emmy Awards deste ano – com cabelos divididos ao meio, lisos e soltos, a não ser pela franja colocada atrás das orelhas -, e investiu em uma maquiagem sem muita emoção, com destaque para o batom rosinha cintilante.

“Last Christmas” é inspirado nas músicas do cantor George Michael, tem direção de Paul Feig (de “Missão Madrinha de Casamento”) e roteiro assinado por Emma Thompson e Bryony Kimmings. O longa estreia no próximo dia oito de novembro nos Estados Unidos, mas ainda não há data oficial de lançamento nos cinemas do Brasil.

Enquanto o Natal não vem, te deixamos com este vídeo da própria Emilia dublando o hit “Santa Baby”: