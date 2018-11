Emily Blunt parecia uma princesa da Disney na première de “Mary Poppins”

View this post on Instagram

We love this couple! Fairytale beauty Emily Blunt in Yanina Couture with her husband John Krasinski at “Mary Poppins Returns” World Premiere in LA♥️♥️♥️мы любим эту пару! Сказочная Эмили Блант в Yanina Couture с супругом Джоном Красински на мировой премьере «Мэри Поппинс возвращается», где Эмили сыграла главную роль♥️♥️♥️ #yaninacouture #emilyblunt #johnkrasinski #marypoppinsreturns #marypoppins #redcarpet #yaninafashion @dailymail