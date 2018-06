Emma Roberts, sempre moderna, inovou com um vestido “de alfinetes”

–

Emma Roberts, sim, a sobrinha de Julia Roberts, é uma das nossas favoritas. Bem, ela pode não ter a fama astronômica da tia, mas com papeis em séries como “American Horror Story” e “Scream Queens”, conquistou uma boa base de fãs. Ah, sem falar no quanto a atriz é estilosa!

Talvez, por sempre interpretar patricinhas deliciosamente perversas, na vida real, ela prefira um estilo meio “rocker-glam”, com looks que caberiam perfeitamente na década de 1980. E foi exatamente nessa pegada que ela apareceu no último desfile da coleção Resort da Moschino, na última sexta-feira (08), na Califórnia.

Para a ocasião, ela obviamente vestiu a marca da cabeça aos pés e tudo funcionou: do corte de cabelo bob com a boina, algo meio francesinha cult, às plataformas em veludo molhado vermelho.

Outro ponto positivo? O vestido com modelagem bem simples deixando o destaque todo para as inventiva estampa de alfinetes.

Convidada de um desfile de moda, mas pronta para air de lá direto para uma sarau exclusivo.