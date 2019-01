Emma Stone usa vestido amarelo divino para contrastar com o novo cabelo

O Globo de Ouro 2019 abriu o calendário anual de premiações do cinema e da TV no início deste mês e, como sempre, rendeu bons lookinhos de festa + boas maquiagens para copiar. Mas o mais legal mesmo, pelo menos para quem curte ficar de olho nos visuais de tapete vermelho das famosas, é que uma série de eventos desse tipo acontece assim, “no meio do caminho”, enquanto o Oscar não vem. Ou seja, dá-lhe produção de gala inspiradora!

No último sábado (19), por exemplo, aconteceu, em Beverly Hills, na Califórnia, o Producers Guild of America Awards 2019 (conhecido como PGA), evento que homenageia os melhores produtores do cinema e da televisão. Emma Stone, uma das indicadas ao prêmio após protagonizar e co-produzir a série Maniac, da Netflix, estava lá, e aproveitou a ocasião para surgir de visual novo.

Com um penteado lateral bagunçadinho e fios mais escuros, ela escolheu um vestido amarelo pastel simplesmente divino, que contrastou perfeitamente com a mudança capilar.

A peça, um longo de seda e mangas compridas, é da coleção Pre-Fall 2019 da Louis Vuitton, grife da qual Emma atualmente é garota-propaganda. Com styling de Petra Flannery, o modelo que conta, ainda, com um nozinho na cintura e uma fenda poderosa, foi coordenado com sandálias douradas e um maxicolar, também da Vuitton.

Recentemente a atriz, conhecida por não ter medo nenhum de ousar no Red Carpet, surgiu com um look diferentão estampado, e a gente mal pode esperar para ver o que ela vai vestir no dia do Oscar.