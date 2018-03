Sim, é isso mesmo o que você entendeu: Emma Watson fez uma importante (e feminista) tatuagem para comparecer a uma das festas do Oscar 2018. Neste domingo (04), após a premiação, a atriz foi uma das convidadas do tradicional evento da Vanity Fair, em Los Angeles.

Diferentemente do Globo de Ouro, quando as artistas mais importantes de Hollywood cruzaram o tapete vermelho usando preto em protesto contra assédios na indústria e desigualdade de gênero, na maior festa do cinema as celebridades ficaram livres para usar qualquer cor – a ideia era apenas usar o broche da organização Time’s Up para demonstrar apoio à causa.

Bem, pois Emma foi além e tatuou – aparentemente de forma temporária – o nome do movimento no antebraço (embora esteja faltando um apóstrofo na tattoo). Porque se tem uma coisa que essa atriz entende é o poder de um red carpet e em como o que acontece ali pode reverberar. Mas, sério, roupas são importantes? Tatuagens? Claro que sim. Essas ~futilidades~ servem para comunicar mensagens.

Além da afirmação, ela também mandou muito bem no look: na real, o vestido vintage Ralph Lauren escolhido por ela parecia mais um papel de parede para o colar-evento de diamante e safira reciclada, criação da AnaKatarina Design, marca de joias sustentáveis de Nova York.

Para a beleza, nada de exageros também, já que Emma defende uma maquiagem o mais natural possível. Make em tons terrosos, pele beeem natural e, para finalizar, um gloss labial da ILIA Beauty (a cor é a in The Butterfly & I).