Emmy Awards 2019: os melhores looks do tapete vermelho

Começou! A 71ª edição do Emmy Awards, que coroa o melhor da TV, acontece neste domingo (22), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Neste ano, “Chernobyl”, “Fleabag”, “Veep” e “The Marvelous Mrs. Maisel” e “Barry” estão entre as grandes séries indicadas. Além de “Game of Thrones”, que lidera o número de indicações com 32, um recorde!

Obviamente, as celebridades não brincaram em serviço e fizeram questão de caprichar nos looks do tapete vermelho.

Abaixo, a gente separou as melhores produções que cruzaram o tapete vermelho. Confira.

1. Zendaya zoom_out_map 1 /60 (FOX Image Collection/Getty Images)

2. Viola Davis zoom_out_map 2 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

3. Joey King zoom_out_map 3 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

4. Patricia Arquette zoom_out_map 4 /60 (Kevin Mazur/Getty Images)

5. Margaret Qualley zoom_out_map 5 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

6. Marisa Tomei zoom_out_map 6 /60 (John Shearer/Getty Images)

7. Alex Borstein zoom_out_map 7 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

8. Amy Poehler zoom_out_map 8 /60 (John Shearer/Getty Images)

9. Nikolaj Coster-Waldau zoom_out_map 9 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

10. Angela Bassett zoom_out_map 10 /60 (Steve Granitz/WireImage/Getty Images)

11. Ava DuVernay zoom_out_map 11 /60 (Steve Granitz/WireImage/Getty Images)

12. Zoe Kazan zoom_out_map 12 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

13. Nathalie Emmanuel zoom_out_map 13 /60 (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

14. Amy Adams zoom_out_map 14 /60 (John Shearer/Getty Images)

15. Halsey zoom_out_map 15 /60 (Steve Granitz/WireImage/Getty Images)

16. Sandra Oh zoom_out_map 16 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

17. Taraji P. Henson zoom_out_map 17 /60 (Steve Granitz/WireImage/Getty Images)

18. Busy Philipps zoom_out_map 18 /60 (John Shearer/Getty Images)

19. Maya Rudolph zoom_out_map 19 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

20. Christina Applegate zoom_out_map 20 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

21. Billy Porter zoom_out_map 21 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

22. Mandy Moore zoom_out_map 22 /60 (Rich Polk/Getty Images for IMDb)/Getty Images)

23. Julia Louis-Dreyfus zoom_out_map 23 /60 (John Shearer/Getty Images)

24. Isla Fisher zoom_out_map 24 /60 (*/Getty Images)

25. Nicole Scherzinger zoom_out_map 25 /60 (John Shearer/Getty Images)

26. Robin Wright zoom_out_map 26 /60 (Steve Granitz/WireImage/Getty Images)

27. Emilia Clarke zoom_out_map 27 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

28. Michelle Williams zoom_out_map 28 /60 (John Shearer//Getty Images)

29. 71st Emmy Awards - Arrivals zoom_out_map 29 /60 (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images)

30. Marsha Stephanie zoom_out_map 30 /60 (Steve Granitz/WireImage/Getty Images)

31. Phoebe Waller-Bridge zoom_out_map 31 /60 (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images)

32. Catherine O'Hara zoom_out_map 32 /60 (John Shearer/Getty Images)

33. Chrissy Metz zoom_out_map 33 /60 (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images)

34. Clea DuVall zoom_out_map 34 /60 (Frazer Harrison/Getty Images) Clea DuVall

35. Emily Hampshire zoom_out_map 35 /60 (John Shearer/Getty Images)

36. Aidy Bryant zoom_out_map 36 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

37. Patricia Clarkson zoom_out_map 37 /60 (Steve Granitz/WireImage/Getty Images)

38. Laura Linney zoom_out_map 38 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

39. Melissa Villaseñor zoom_out_map 39 /60 (Steve Granitz/WireImage/Getty Images)

40. Mj Rodriguez zoom_out_map 40 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

41. RuPaul zoom_out_map 41 /60 (Steve Granitz/WireImage/Getty Images)

42. D'Arcy Carden zoom_out_map 42 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

43. Kate McKinnon zoom_out_map 43 /60 (Steve Granitz/WireImage/Getty Images)

44. Jodie Comer zoom_out_map 44 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

45. Gwendoline Christie zoom_out_map 45 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

46. Laverne Cox zoom_out_map 46 /60 (Steve Granitz/Getty Images)

47. Jameela Jamil zoom_out_map 47 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

48. Greta Lee zoom_out_map 48 /60 (Steve Granitz/WireImage/Getty Images)

49. Indya Moore zoom_out_map 49 /60 (Kevin Mazur/Getty Images)

50. Vera Farmiga zoom_out_map 50 /60 (Steve Granitz/Getty Images)

51. Eliza Scanlen zoom_out_map 51 /60 (John Shearer/Getty Images)

52. Brittany Snow zoom_out_map 52 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

53. Anna Chlumsky zoom_out_map 53 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

54. Betty Gilpin zoom_out_map 54 /60 (John Shearer/Getty Images)

55. Sarah Goldberg zoom_out_map 55 /60 (Kevin Mazur/Getty Images)

56. Padma Lakshmi zoom_out_map 56 /60 (John Shearer/Getty Images)

57. Dascha Polanco zoom_out_map 57 /60 (Frazer Harrison/Getty Images)

58. Sarah Sutherland zoom_out_map 58 /60 (Steve Granitz/WireImage/Getty Images)

59. Kristin Cavallari zoom_out_map 59 /60 (Steve Granitz/WireImage/Getty Images)

60. Kelly Osbourne zoom_out_map 60/60 (Kevin Mazur/Getty Images)