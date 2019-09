Essa marca de moda praia ensinou como fazer um desfile diverso de verdade

No começo de agosto, foi anunciado que a marca de lingeries Victoria’s Secret não faria seu tradicional desfile de moda, que acontecia anualmente desde 1995. A confirmação veio logo depois de Ed Razek, criador-sênior da marca, declarar publicamente que não tinha o menor interesse em colocar modelos plus size ou transexuais em seu show, o que reacendeu o debate sobre diversidade no mundo fashion. Por aqui, achamos que o fim do Victoria’s Secret Fashion Show nunca fez tanto sentido.

É que, vamos combinar, em pleno 2019 não tem como pensar em uma moda que não seja inclusiva, embora algumas grifes ainda insistam em criar peças para corpos inatingíveis. O bom é que, na contramão disso tudo, existem marcas como a Savage X Fenty, comandada por Rihanna e que aposta em lingeries para todos os tipos de pessoas, e a Chromat, que deu um show de inclusão em seu mais recente desfile primavera-verão, durante a Semana de Moda de Nova York, no último sábado (7).

Especializada em moda praia e com direção criativa de Becca McCharen-Tran, a Chromat aproveitou para celebrar seus dez anos no mercado durante a NYFW e, entre muitas peças em neon, maquiagens formadas por delineados coloridos, maiôs e biquínis texturizados e em cores acesas, o que chamou atenção mesmo foi o casting superdiverso do desfile.

A passarela contou com uma modelo grávida (estamos morrendo de amores com a foto aí de cima!), modelos acompanhadas de seus filhos, transexuais, mulheres gordas, de cabelos lisos, crespos, de cabeça raspada, asiáticas, negras, brancas… tinha realmente de tudo, assim como é a nossa sociedade.

As fotos, tanto do desfile quanto do backstage, são a coisa mais linda, e a gente selecionou as melhores para você admirar:

Que cada vez mais marcas se inspirem na Chromat!