Se você é uma fã incurável de Harry Potter, então vai pirar com essa coleção lançada pela marca americana Danielle Nicole. Esqueça as estampas infantis, essas bolsas são classudas e, de tão lindas, encantam até quem não é chegada nos livros de J. K. Rowling.

Cada casa de Hogwarts – Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa – serviu de inspiração para duas bolsas de mão, uma trazendo os animais símbolo delas e outra que remete ao uniforme dos alunos. Harry Potter em pessoa também inspirou um outro modelo, que é uma mochila muito fofa.

As bolsas custam entre 38 e 78 dólares, mas infelizmente não estão à venda no Brasil. Convoca as amigas rycas que estão de viagem marcada pros EUA!