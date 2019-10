Esse vestido da Marina Ruy Barbosa brilha mais do que o sol

Na noite de quinta-feira (3) Marina Ruy Barbosa compareceu a um evento bem chique da Cidade do México – um lançamento de relógios da grife Bvlgari, no museu Soumaya. E o look que ela escolheu brilhava mais do que o sol.

Coincidência fashion ou tendência de moda, o lookinho dela tem a ver com o que Angelina Jolie usou no Japão, também na noite de quinta-feira: muito brilho e um escarpin metalizado nos pés para completar.

A diferença é que o vestido de Marina era todinho de paetês dourados, enquanto o de Angelina era um intrincado bordado com canutilhos, pérolas e paetês, meio prateado, meio dourado.

As joias, claro, são da Bvlgari, da coleção de alta joalheria – colar Serpenti em ouro branco com diamantes, e brincos Serpenti em ouro amarelo e ouro branco com diamantes e esmeraldas, além de um relógio Serpenti Seduttori em ouro amarelo e diamantes.

