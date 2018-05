Esta atriz indiana foi vestida como borboleta em Cannes porque ela pode

Existe uma palavra para definir o tapete vermelho do Festival de Cannes: Drama. Apesar de algumas regras absurdas e sexistas, como a exigência do salto alto, lá é um lugar para looks de sonho. E, caso houvesse alguma competição desnecessária sobre quem fez a entrada mais triunfal no red carpet, a famosa atriz indiana Aishwarya Rai seria facilmente a grande vencedora.

Uma das pessoas mais famosas da Índia, ela cruzou o Palais des Festivals para a exibição de “Girls of the Sun”, filme da diretora francesa Eva Husson, de forma dramática: como se fosse uma borboleta após ter ganhado a forma humana e virado uma estrela de cinema.

Sério, olha isso:

–

O vestido, um sonho feito de tecido, lantejoulas e cristais Swarovski, foi chamado, obviamente, de “Butterfly”e é uma criação do estilista Michael Cinco (ela já tinha usado um modelo dele no ano passado). Ele possuía uma cauda de TRÊS METROS!

–

Qualquer look do “Met Gala” ficaria envergonhado perto disso:

–

Mais uma foto, vai, porque, depois disso, todo tapete vermelho precisa dessa atriz:

–

O make, ainda bem, era todo festivo: sobrancelha beeem marcada, delineado gatinho, batom vermelhão e uma sombra “glitterizada” para finalizar a perfeição.