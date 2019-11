Esta atriz usou o look mais esplêndido que já vi em um tapete vermelho

Às vezes, vestidos bonitos são apenas vestidos bonitos e eles nem são tão difíceis assim de encontrar, não. Porém, para que eles se tornem peças fantásticas, é necessário todo um combo especial: o sapato certo, o cabelo certo e, mais importante, a pessoa certa.

No último sábado (1º), aconteceu nos Estados Unidos, o LACMA Art + Film Gala, jantar chiquíssimo com o intuito de arrecadar fundos para o Museu de Arte do Condado de Los Angeles. Patrocinado pela Gucci, o evento reuniu um festival de celebridades A, entre elas, Brie Larson, Billie Eilish, Jared Leto, e Naomi Campbell.

No entanto, mesmo com tanta gente famosa envolvida brigando pelos holofotes, a convidada que mais chamou a atenção (e merecidamente) foi Kiki Layne, atriz norte-americana revelada no filme “Se a Rua Beale Falasse”, lançado no ano passado.

Por quê? Aquele caso de vestido bonito, cabelo fabuloso, e a pessoa certa. O resultado foi esplêndido e inesquecível.

Dá só uma olhada:

Uma mistura de afrofuturismo + old Hollywood + OMGQUECOISAMAISINCRÍVEL.

Guarde na memória este look e o nome da atriz, ela ainda vai aparecer bastante por aí e, com sorte, com produções tão incríveis quanto esta. ❤